Domenica alle 18, il Palamoncada sarà il palcoscenico di una sfida fondamentale per la Pallacanestro Agrigento, che ospiterà la formazione di Crema. Un match decisivo per ritrovare la strada giusta, come sottolineato dallo stesso coach Daniele Quilici, che ha condiviso le sue impressioni alla vigilia dell’incontro.

“Partita fondamentale per noi quella di domenica. I progressi dell’ultimo mese non hanno ancora trovato il conforto dei risultati e per noi è importantissimo riprendere confidenza con i due punti”, ha dichiarato il tecnico. Agrigento sta vivendo un periodo di tensione, che il coach considera un ostacolo da superare per ritrovare la serenità e il piacere di giocare: “Adesso stiamo vivendo un momento di tensione dal quale ci dobbiamo liberare ritrovando anche il piacere, il gusto di giocare, ritrovando una squadra che ha fiducia in se stessa e nei compagni”.

Il coach ha anche fatto il punto sul percorso della squadra: “Abbiamo cambiato molte cose in questo processo, ma abbiamo già dimostrato di avere la capacità di esprimere una buona pallacanestro, anche se senza la continuità necessaria.” Quilici crede fermamente che, continuando su questa strada con determinazione, ci siano tutte le possibilità per rialzare la testa e tornare a raccogliere i frutti del lavoro fatto.

La partita di domenica non è solo un’opportunità per vincere, ma un’occasione per consolidare i progressi e ritrovare quell’unità che, secondo Quilici, è fondamentale per affrontare le sfide future con fiducia e spirito di squadra. Agrigento è pronta a scendere in campo con l’obiettivo di tornare a vincere e proseguire il proprio percorso di crescita.

