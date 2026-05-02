Domenica 3 maggio torna l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura, un’occasione per visitare musei e siti archeologici senza biglietto. Un’opportunità per residenti e visitatori a riscoprire il patrimonio storico e artistico del territorio della provincia di Agrigento, tra parchi archeologici e spazi museali. Sarà quindi previsto l’accesso gratuito ai luoghi della cultura gestiti dalla Regione Siciliana.

Ecco tutti i siti visitabili e i relativi orari: Valle dei Templi: dalle 8.30 alle 20 (ultimo ingresso alle 19); Museo archeologico regionale “Pietro Griffo”: dalle 9 alle 19.30; Casa Museo Luigi Pirandello: dalle 9 alle 19.30; Fabbriche Chiaramontane – Mostra “Insulae Aqua”: dalle 9.30 alle 17.30; Area archeologica di Eraclea Minoa: dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 19); Area archeologica di Villa Romana – Realmonte: dalle 9 alle 19; Museo regionale della Badia – Licata: dalle 9 alle 13; Castello Sant’Angelo – Licata: dalle 9 alle 13; Palazzo Panitteri e Monte Adranone – Sambuca di Sicilia: dalle 9 alle 13.

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