Ad ospitare il Giovaninfesta 2027 sarà Comitini. L’annuncio è stato dato dell’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano a Canicattì dove si è conclusa l’edizione del 2026 che ha coinvolto centinaia di giovani agrigentini. “Siamo orgogliosi per essere stati scelti come prossima sede del Giovaninfesta – dice il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli -. A Canicattì c’era un gruppo di giovani del paese più piccolo della provincia di Agrigento ha avuto consegnata la Croce della manifestazione che poche ore dopo è stata portata nei locali della parrocchia San Giacomo”.

“Siamo veramente grati al vescovo Alessandro Damiano ed al vicario don Giuseppe Cumbo – aggiunge – per aver accolto la proposta di far svolgere nella nostra piccola citta’ il tradizionale raduno dei ragazzi della Diocesi”. Il sindaco Nigrelli ringrazia anche il parroco don Angelo Burgio “per aver – per primo – desiderato ospitare nella nostra comunità un’evento così importante”. “Metteremo in gioco tutte le nostre migliori energie e offriremo all’ufficio per la Pastorale giovanile tutti i servizi necessari a rendere straordinaria questa opportunità – dice Nigrelli -. Lo faremo guidati dalle parole di Papa Leone XIV che più volte ha esortato i giovani a essere protagonisti della propria vita”.

“Non semplici ingranaggi – sottolinea il primo cittadino – ma sentinelle disposte a confrontarsi con coraggio per rendere Unica la propria esistenza. Invoglieremo i nostri giovani a coltivare sogni, interiorità e solidarietà, rinunciando alla frenesia del digitale attraverso un programma di confronti, testimonianze e riflessioni”.

Comitini e’ stato il primo paese siciliano ricevuto da Papa Prevost subito dopo l’elezione Pontificia. “In quell’occasione – ricorda il sindaco Nigrelli – abbiamo parlato della nostra realtà e dei giovani ed abbiamo mantenuto un impegno preso: metterli ial centro della nostra attività amministrativa e sociale. Già nei prossimi giorni ci metteremo al lavoro per impostare la nuova edizione, seguendo le direttive dell’Ufficio per la Pastorale giovanile, ora diretto da don Giorgio Casula”.

Nei prossimi giorni a Comitini ci sarà una solenne celebrazione eucaristica alla presenza del vescovo Alessandro Damiano. “Il Giovaninfesta del prossimo anno – conclude Nigrelli – celebrerà tre importanti ricorrenze: i 400 anni della fondazione del nostro paese, i 40 anni di vita del Giovaninfesta ed i 40 anni della ordinazione presbiteriale del vescovo Alessandro Damiano. Il 2027 sarà , insomma, un evento storico”.

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