Non ci sarebbero dubbi sulla natura intimidatoria del gesto. Una bottiglia di plastica contenente benzina è stata rinvenuta davanti al portone di un ditta di autonoleggio in territorio di Raffadali. La scoperta è stata fatta al momento della riapertura dell’attività commerciale.

Denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata ai carabinieri della Stazione cittadina. E i militari dell’Arma hanno notiziato la Procura di Agrigento e subito dopo avviato le indagini per tentare di identificare i responsabili. La bottiglia con il liquido infiammabile è stata sequestrata.

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