E’ stato trasferito al Centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo il sessantaseienne licatese rimasto ferito, assieme alla moglie, nell’esplosione della bombola di gas all’interno del suo appartamento di via Carso a Licata, nella zona del noto Rettifilo Garibaldi. L’uomo ha riportato ustioni gravi.

La moglie, una sessantenne, con ustioni lievi, resta ricoverata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove la coppia è stata subito trasportata. La deflagrazione ha provocato il cedimento strutturale delle pareti del secondo e terzo piano della palazzina.

Sono state evacuate tre persone. Degli accertamenti si è occupata la Guardia di finanza.

