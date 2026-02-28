Domenica, 1 Marzo, torna l’appuntamento con la “Domenica al museo”. Sarà quindi previsto l’accesso gratuito ai luoghi della cultura gestiti dalla Regione Siciliana. Ecco tutti i siti visitabili e i relativi orari: Valle dei Templi: dalle 8.30 alle 20 (ultimo ingresso alle 19).

Museo archeologico regionale “Pietro Griffo”: dalle 9 alle 19.30

Casa Museo Luigi Pirandello: dalle 9 alle 19.30.

Fabbriche Chiaramontane – Mostra “Insulae Aqua”: dalle 9.30 alle 17.30.

Area archeologica di Eraclea Minoa: dalle 9.30 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17)

Area archeologica di Villa Romana – Realmonte: dalle 9 alle 19

Museo regionale della Badia – Licata: dalle 9 alle 13.

Castello Sant’Angelo – Licata: dalle 9 alle 13.

Palazzo Panitteri e Monte Adranone – Sambuca di Sicilia: dalle 9 alle 13.

