Tre punti senza giocare, ma con l’amaro in bocca: ora testa alla Coppa. Tre punti che fanno classifica, ma non scaldano il cuore. La gara valida per la 20ª giornata di campionato contro il Frigintini sarà assegnata a tavolino con il risultato di 3-0 in favore dell’Akragas SLP, come disposto dagli organi competenti.

Una vittoria che consolida il percorso dei biancoazzurri, ma che lascia inevitabilmente amarezza per una partita che non si è potuta giocare. L’attaccante Silvio Tripoli non nasconde il dispiacere: «Dispiace per il calcio, per i tifosi e per gli avversari che non sono potuti essere presenti. Dispiace soprattutto per noi, che eravamo pronti a giocare. Sono situazioni che fanno male al calcio».

L’Akragas guarda però avanti, perché il calendario non concede pause. «Adesso bisogna rimanere concentrati sulla partita di mercoledì, è un passaggio fondamentale – sottolinea Tripoli –. Da qui alla fine sono tutte finali, ogni mercoledì e ogni domenica dobbiamo dare il massimo».

Lo stop forzato può avere due letture: «Se avessimo giocato sarebbe stato utile anche per provare qualcosa in vista della Coppa. Ma visto che non si è giocato, ci alleniamo e prepariamo da subito la gara di mercoledì». La società prende atto della decisione e prosegue il proprio percorso con la massima concentrazione sui prossimi impegni ufficiali. Intanto, i tifosi che hanno acquistato il biglietto in prevendita per la gara odierna potranno utilizzare lo stesso ticket per assistere alla partita in programma sabato 14 marzo contro il Santa Croce Soccer.

All’orizzonte c’è già il prossimo appuntamento: mercoledì alle ore 15, allo stadio “Totò Russo” di Aragona, l’Akragas SLP ospiterà l’Orlandina nell’andata del turno di Coppa Italia. Una sfida cruciale per il cammino stagionale dei biancoazzurri, chiamati a sfruttare il fattore campo per mettere un primo tassello verso la qualificazione. Tre punti in tasca, dunque. Ma ora serve trasformare l’amarezza in energia. Perché la stagione entra nel vivo e non sono più ammessi passi falsi.

