Trovati prodotti alimentari senza le etichette in italiano, e in parte privi di tracciabilità e alcuni scaduti. Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno effettuato un controllo in un minimarket, gestito da un cittadino straniero, a pochi passi da piazzale Rosselli.

Al termine dell’ispezione i vigili urbani hanno elevato sanzioni per migliaia di euro al titolare dell’attività. Gli agenti hanno trovato l’estintore scaduto, quindi, inefficace e pericoloso. L’uomo è stato anche denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per mancata revisione del dispositivo antincendio.

