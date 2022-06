Domenica 5 giugno grande festa a Punta Bianca

Da 26 anni Marevivo, e Mareamico organizzano, prima dell’inizio dell’estate, una manifestazione ambientalista finalizzata alla pulizia delle splendide spiagge di Punta Bianca. Quest’anno l’iniziativa avrà un sapore diverso e un’importanza maggiore: sarà una vera e propria festa. Questo perché l’area da poco è diventata riserva naturale.

“Domenica 5 giugno dalle 9 alle 13 con i volontari di diverse associazioni ambientaliste e con l’aiuto di tanti cittadini di buona volontà, provvederemo a ripulire dai rifiuti le spiagge di Punta Bianca – dice una nota di Mareamico -. Nella stessa giornata, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Palermo, verrà rilasciata una tartaruga Caretta caretta, curata dal Centro Recupero (Cretam) dello stesso Istituto”.

Durante la manifestazione si svolgerà pure una prova dimostrativa di pulizia delle spiagge a cavallo, un raduno di Sup (tavole che permettono lo spostamento in acqua utilizzando una pagaia), ed un tour della riserva con le mountain bike.

La giornata verrà utilizzata anche per denunciare lo stato di abbandono dell’ex caserma di Punta bianca che rischia di crollare e che Mareamico e Marevivo vorrebbero che fosse recuperata e trasformata in museo etnoantropologico, punto di accoglienza per i visitatori e centro di educazione ambientale. Infine – concludono Marevivo e Mareamico -, verrà pure inaugurata la nuova segnaletica della riserva di Punta Bianca”.