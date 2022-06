Agrigento fa sua anche gara due, coach Catalani analizza la sfida con NPC Rieti.

Era il match che tutti si aspettavano, era una battaglia durissima ma molto importante per portare il risultato sul 2-0 ed avere subito un matchpoint per accedere alla finale Playoff. Così è stato e la Fortitudo Agrigento batte Rieti 59-53 soffrendo, sbagliando ma mettendo sempre quella palla in più che ha permesso alla squadra di coach Catalani di vincere ancora una volta in casa mantenendo l’imbattibilità tra le mura del Palamoncada.