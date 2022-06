Protezione Civile del Libero Consorzio impegnato a Raffadali per l’edizione 2022 di “Giovaninfesta”

Il Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento parteciperà domani, giovedì 2 giugno, a Raffadali, all’edizione 2022 di “Giovaninfesta”, il raduno giovanile organizzato dall’Arcidiocesi di Agrigento che torna a svolgersi dopo due anni di assenza a causa della pandemia da Covid19. Si rinnova dunque l’impegno del Libero Consorzio nella piena collaborazione con l’Arcidiocesi, per assicurare il regolare svolgimento dell’evento che nella centrale Piazza Progresso richiamerà sicuramente migliaia di giovani, come nella migliore tradizione delle ultime edizioni. Coinvolti anche il Comune di Raffadali con il personale della Polizia Municipale e i Carabinieri, mentre il Gruppo Protezione Civile del Libero Consorzio, coordinato dal Dott. Marzio Tuttolomondo, ha attivato le associazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale di Protezione Civile, Hanno garantito la loro presenza le Giubbe d’Italia di Santa Elisabetta per l’assistenza sanitaria e le ambulanze, Serlance e Emergency Life di Porto Empedocle per la gestione della sala operativa mobile della Protezione Civile del Libero Consorzio, le Squadre di Soccorso Tecnico S.S.T. di Canicattì per le riprese con il drone. Per la logistica saranno impegnate invece le associazioni A.E.O.P. di Porto Empedocle, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e le Giubbe d’Italia di Raffadali. Si tratta di associazioni di volontariato con le quali il Libero Consorzio ha stabilito negli anni un rapporto di piena collaborazione, grazie anche ai vari corsi di formazione organizzati dall’Ente per migliorare la professionalità e l’esperienza degli stessi operatori. La partecipazione del Gruppo di Protezione Civile è stata autorizzata dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio, Raffaele Sanzo.