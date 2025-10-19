La Virtus Akragas cala il poker di vittorie consecutive e torna da Sommatino con tre punti pesantissimi, conquistati su un campo difficile e in una gara che ha messo a dura prova i nervi e la tenuta mentale dei biancazzurri. A decidere il match, ancora una volta, il piede raffinato di Cristian Llama, che al 18’ del primo tempo realizza con freddezza il rigore del definitivo 0-1. Ma la trasferta in terra nissena è tutt’altro che una passeggiata. La Sommatinese si conferma squadra ostica, abituata a battagliare su un terreno pesante e insidioso.

Nel primo tempo i padroni di casa sfiorano il pareggio colpendo una traversa clamorosa, mentre l’Akragas deve affidarsi all’esperienza per contenere la pressione avversaria. Nella ripresa il clima si accende: scontri duri, proteste, nervosismo, tanto agonismo.

La Sommatinese conquista un rigore che potrebbe cambiare la storia della partita, ma Manna, giovanissimo portiere akragantino, compie il miracolo del pomeriggio, neutralizzando la conclusione dell’attaccante numero 9. Un intervento che vale come un gol e che fa esplodere la panchina biancazzurra. Da lì in poi è lotta vera, con l’Akragas che difende il vantaggio con ordine e maturità fino al triplice fischio. Una vittoria di carattere, su un campo difficile e in un ambiente caldo, che conferma la solidità del gruppo di Seby Catania e la crescita di una squadra che sa soffrire e vincere anche nelle giornate più complicate.

SOMMATINESE – AKRAGAS 0-1

Marcatore: 18’ pt Llama (rig.)

Sommatinese: Giardina, Brancato, Pulci (22’ st Coscaru), La Cognata, Scuderi (30’ st Castellino), Puccio, Sanfilippo (26’ st Tavella), Pira, Cantavenera, Bamba (32’ st Graci M.), Vaccaro (34’ st Giarrana).

A disp.: Di Gregorio, Graci F., Terrana. All. Miccichè.

Akragas: Manna, Cammilleri (24’ st Tavella), Fragapane, King, Cipolla, Noto (31’ st Messina), Rizzo (41’ st Erbini), Marchica (27’ st Indelicato), Tripoli (32’ st Gambino), Llama, Ten Lopez (35’ st Yobua).

A disp.: Cagnina, Nobile, Dimora. All. Catania.

Arbitro: Musumeci di Acireale.

Inviato 4 min fa

Scrivi a Roberto Cala

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp