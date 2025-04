Il Team Cycling Riders Favara, presiediuta da Luigi Simone, organizza per domenica 6 aprile, la seconda edizione del Granfondo MTB di Favara (terzo memorial Gioacchino Patti). Si tratta di una manifestazione di Gran Fondo di mountain bike agonistica, competitiva e ciclo sportiva per gli amatori. Sono ammesse solo biciclette da montagna ed è obbligatorio l’uso del casco durante tutta la gara. L’utilizzo di bici elettriche o a pedalata assistita, attraverseranno il percorso di gara con 15 minuti di anticipo in modalità escursionistica. (NELLA FOTO I PARTECIPANTI ALLA PRIMA EDIZIONE)

La partenza della competizione è fissata per le 9 dalla Villetta della Pace, al viale Pietro Nenni. I ciclisti, stimati in circa 250, si imbarcheranno in un percorso di 47 km che attraversa le suggestive colline di Favara, con un emozionante tratto che sconfinerà nel territorio di Naro, nelle vicinanze della Diga San Giovanni. L’arrivo è previsto per le 11:30 in Piazza della Pace.

In occasione della Granfondo Città di Favara sono state organizzate anche delle attività collaterali alla manifestazione ciclistica. L’evento si trasforma in una vera e propria giornata di aggregazione e divertimento. Si inizierà con un risveglio muscolare per proseguire con un’attività di tonificazione e concludere il tutto in allegria con della musica caraibica. Alle 9 l’iniziativa Strong Nation, curata da Daniela La Scala, che coinvolgerà i presenti in sessioni di fitness energizzanti. Le attività sono aperte a tutti per vivere insieme una mattinata di sano sport all’aria aperta. Occorrente: acqua, tappetino, guanti da ciclista e tanta voglia di divertirsi. A partire dalle 10, Piazza della Pace diventerà il palcoscenico di attività collaterali. Al contempo, l’Asd Eidos, guidata da Flavia Scalia, offrirà uno spettacolo di ginnastica artistica, capace di incantare sia giovani che adulti.

La guida esperta di Luigi Simone rappresenta il motore della manifestazione. Con una visione chiara e una profonda passione per il ciclismo, il suo impegno si riflette nell’organizzazione impeccabile dell’evento, che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore. La Granfondo di Mountain Bike non è solo una gara: è una celebrazione dello sport, della comunità e della passione per la bicicletta. Un’occasione per mettersi alla prova, divertirsi e vivere una giornata all’insegna del movimento e della convivialità. Gli abitanti di Favara e i visitatori sono invitati a partecipare numerosi a questo evento, che promette di lasciare un segno indelebile nella storia sportiva locale.

