Gemellaggio tra l’Istituto Comprensivo Agrigento Centro e l’Istituto Comprensivo Ivan Trinko di Gorizia: un ponte di cultura e amicizia

Agrigento – Dopo l’incontro che ha avuto luogo lo scorso 11 marzo con i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Ivan Trinko di Gorizia, adesso è stata la volta degli studenti dell’Istituto Comprensivo Agrigento Centro che hanno fatto visita alla città di Gorizia, rafforzando il legame e sancendo ufficialmente il gemellaggio culturale tra le due scuole.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo di una collaborazione che vede le due scuole lavorare insieme su progetti didattici comuni e scambi di esperienze, in vista delle rispettive proclamazioni come Capitale Italiana e Capitale Europea della Cultura per il 2025.

La dirigente scolastica Rosellina Greco ha sottolineato l’importanza di questo gemellaggio, affermando:

“Questo gemellaggio è il riconoscimento della sinergia fra due città che sono state crocevia di culture e che sono ricche di arte, storia e bellezza. È stata una preziosa opportunità per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado per scambiare esperienze, lavorare insieme su progetti didattici di interesse comune, rafforzare i legami culturali ed educativi tra Gorizia e Agrigento e condividere valori importanti per i cittadini di domani, come l’amicizia, l’inclusione e il rispetto.”

Nel corso dell’incontro, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi su tematiche di interesse comune e di rafforzare i legami culturali tra le due città. Questa iniziativa non solo favorisce l’integrazione culturale tra Agrigento e Gorizia, ma promuove anche valori fondamentali come il rispetto e l’inclusione, stimolando una crescita comune nel segno della cultura.

Il gemellaggio sancisce una partnership educativa e culturale che darà vita a future collaborazioni, celebrando il patrimonio storico e culturale delle due città e preparandole ad affrontare insieme il 2025 come Capitale della Cultura.

