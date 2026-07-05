Nessun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio che ha carbonizzato un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze di Corso Serrovira, a Licata. L’allarme è scattato ieri notte, quando le fiamme hanno aggredito una Ford Galaxy, appartenente a un pensionato sessantenne del luogo. Il rogo sarebbe stato appiccato da un ignoto piromane incappucciato.

A segnalare l’evento al centralino del 112, sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del locale distaccamento che si sono occupati dell’opera di spegnimento del rogo. Sul fronte delle indagini, che vengono portate avanti con il massimo riserbo dai carabinieri, è certa la matrice dolosa.

Nell’area interessata sono stati rinvenuti residui bruciati del bidone utilizzato per il trasporto del liquido infiammabile. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.

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