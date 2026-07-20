REALMONTE – Una serata all’insegna della musica d’autore, dei racconti e delle emozioni ha conquistato il pubblico del Teatro Costabianca. Tantissimi applausi hanno accompagnato la tappa del Nuovo Roxy Bar, il format ideato e condotto da Red Ronnie, che ha visto protagonista speciale Dolcenera.

L’appuntamento, inserito nel cartellone di Estate Costabianca 2026, ha proposto una formula diversa dal classico concerto: un dialogo tra l’artista e il pubblico, fatto di aneddoti, riflessioni e musica dal vivo, con Red Ronnie nel ruolo di narratore e intervistatore.

Dolcenera, tra le cantautrici più apprezzate e riconoscibili della scena musicale italiana degli ultimi vent’anni, ha alternato il racconto del proprio percorso artistico all’esecuzione di alcuni dei brani più amati del suo repertorio, regalando un’esperienza intima e coinvolgente.

L’artista, che in questo periodo è tornata sulle scene con il nuovo singolo estivo “Epopea”, ha saputo creare un forte legame con il pubblico, ricevendo calorosi applausi per ogni interpretazione.

A sottolineare il valore della rassegna è stato il sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, che ha ribadito come la programmazione estiva rappresenti un investimento sulla promozione del territorio. «La nostra è un’iniziativa volta alla valorizzazione di Realmonte – ha affermato –. Cercheremo di migliorare sempre di più l’esperienza dei turisti e di offrire, anno dopo anno, un cartellone sempre più ricco. Quest’anno abbiamo voluto alzare ulteriormente il livello della proposta: dopo l’appuntamento con Cristina Lavena, questa sera ospitiamo Red Ronnie e Dolcenera. Dietro questi eventi c’è tanto lavoro, tanta passione e tanti sacrifici. Invito tutti a venirci a trovare al Teatro Costabianca e in piazza Umberto I per vivere insieme la nostra estate».

Sulla stessa linea l’assessore agli Spettacoli Marika Salemi, che ha evidenziato la varietà del programma di Estate Costabianca 2026. «Abbiamo costruito una programmazione ricca e capace di coinvolgere pubblici diversi – ha spiegato – con spettacoli musicali, cabaret, appuntamenti dedicati ai bambini, il cinema sotto le stelle e tante attività ludico-ricreative. Il nostro obiettivo è migliorare continuamente e adattare il cartellone alle richieste della comunità e dei visitatori. Invitiamo tutti a partecipare agli eventi del Teatro Costabianca e di piazza Umberto I per condividere insieme le emozioni della nostra estate».

L’iniziativa conferma il successo del nuovo format del Roxy Bar, capace di riportare al centro il dialogo tra musica e artisti in una dimensione più raccolta e autentica, e arricchisce il calendario degli eventi dell’estate realmontina, sempre più punto di riferimento per gli spettacoli dal vivo sulla costa agrigentina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp