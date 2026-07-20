Porto di San Leone, è emergenza degrado: «Mancano perfino i cassonetti»

Con l’avvio della stagione estiva e l’aumento delle imbarcazioni in transito, tornano le criticità al porto turistico di San Leone. Da diverse settimane, infatti, l’area versa in condizioni di crescente degrado che, secondo diportisti e frequentatori, rischiano di compromettere l’immagine di uno dei principali approdi turistici della costa agrigentina.

A saltare all’occhio non sono soltanto le problematiche legate alla viabilità, all’assenza di un piano traffico e alle questioni di ordine pubblico, ma soprattutto i cumuli di rifiuti che si accumulano in diversi punti del porticciolo.

A denunciare la situazione, corredando l’appello con alcune fotografie, è Adriano Varisano, portavoce del gruppo “Porto di San Leone”, costituito da diportisti e frequentatori dell’approdo.

«Il porto turistico di San Leone è in pessime condizioni. Non esistono cassonetti per l’immondizia. Non essendoci cassonetti o cestini per i rifiuti, anche chi viene da fuori pensa che quella sia una discarica dove lasciare la spazzatura. Non possiamo chiamarlo porto turistico: c’è abbandono e anarchia totale, ma il problema principale è proprio l’assenza dei cassonetti.»

Secondo il gruppo, il disservizio penalizza soprattutto chi arriva via mare per turismo.

«Pensate alla gente che viene da fuori per fare un’escursione in barca e, al rientro dalla gita, non sa dove lasciare i rifiuti. Di certo un turista non può riportarseli a casa o in albergo, soprattutto se proviene da chilometri di distanza. È un aspetto che non viene mai considerato.»

I diportisti evidenziano inoltre come il porto rappresenti anche un luogo di lavoro per numerosi operatori del settore nautico.

«Molti utilizzano le proprie imbarcazioni per fare impresa e noleggio turistico. Offrire un porto privo dei servizi essenziali significa dare un’immagine negativa del territorio e creare disagi sia agli operatori sia ai visitatori.»

L’appello del gruppo è rivolto alle istituzioni affinché vengano installati al più presto contenitori per la raccolta dei rifiuti e vengano garantiti servizi adeguati ad un porto che, soprattutto nei mesi estivi, accoglie centinaia di diportisti e turisti provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori regione.

Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, conferma che l’amministrazione è già intervenuta più volte per ripulire l’area del porticciolo, ma annuncia anche un possibile cambio di strategia per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

«La stiamo bonificando con frequenza e abbiamo trovato di tutto, anche rifiuti ingombranti. Tutto questo non va bene – afferma il primo cittadino –. Ci rendiamo conto, però, che la presenza di cassonetti potrebbe migliorare la situazione. Per questo, nell’incontro che avrò con le ditte che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti, chiederò di collocare dei contenitori a disposizione dei diportisti, perché riteniamo che questa soluzione possa contribuire a risolvere il problema».

Sodano sottolinea, infine, la necessità di una maggiore collaborazione da parte di tutti i fruitori dell’area portuale. «Ci rendiamo conto che serve la collaborazione di tutti. Al momento non abbiamo le risorse per controllare e vigilare su ogni situazione, ma è necessario che questa cattiva abitudine finisca e che prevalga il rispetto del bene comune».

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