Dolce&Gabbana, ecco i particolari del gran galà della Valle dei Templi

Iniziano a venire fuori alcuni particolari riguardanti l’evento in programma per il mese di luglio ad Agrigento ed organizzato da Dolce&Gabbana.

Ormai è noto che gli stilisti Dolce e Gabbana hanno intenzione di organizzare un importantissimo evento di moda nella Valle dei Templi e che il Comune ha concesso il patrocinio con ordinanza firmata da Lillo Firetto. Ciò che ancora non era noto riguardava alcuni particolari della manifestazione; ecco cosa si sa fino ad oggi.

La manifestazione interesserà i giorni compresi dal 28 giungo al 9 luglio e prevede la presenza ristretta di circa trecento ospiti illustri provenienti da tutto il mondo. Inoltre saranno presenti giornalisti del The Wall Street Journal, The Financial Times e del Time che documenteranno questo grande evento. Un’occasione unica per Agrigento di avere visibilità a livello internazionale.

Oltre alla stampa, è prevista una copiosa presenza di vip appartenenti al mondo dello spettacolo e non, che alloggeranno al prestigioso Verdura Resort e raggiungeranno la location a bordo di auto di lusso ed elicotteri privati. Naturalmente la lista degli invitati è blindatissima e rimarrà tale fino alla fine.

Negli anni i due stilisti hanno dimostrato di amare il sud avendo organizzato manifestazioni di questo genere proprio nel meridione. In particolar modo prediligono i bellissimi panorami offerti dalla Sicilia. Solo due anni fa avevano scelto Palermo e il palcoscenico offerto da Piazza Pretoria.

Insomma, Dolce e Gabbana non perdono occasione per esportare un immagine positiva dell’Italia e della Sicilia.

La sfilata di Agrigento verrà messa in scena in data 5 luglio,

ma le operazioni di allestimento avranno inizio a partire dalla mezzanotte del 28 giugno. Alle ore 19:30 è previsto l’arrivo degli ospiti che verranno accolti con il consueto aperitivo di benvenuto lungo la Via Sacra. Dalle 20:30 in poi inizia la manifestazione vera e propria, con le modelle che sfileranno in passerella e mostreranno gli abiti firmati dai due stilisti. Circa alle 22:30 è prevista la cena di gala presso l’area eventi del Tempio di Giunone fino a notte inoltrata.

Naturalmente tutta la manifestazione verrà contornata da musica e spettacoli pirotecnici e comprenderà la Casa Barbadoro (attività di backstage), Casa Pace (organizzazione del Welcome cocktail), Villa Aurea (vestizione modelle) e l’area eventi del Tempio di Giunone (cena e dopocena)