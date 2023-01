Dolce World Show 2023: debutto della giovane pastrychef Gloria Di Carlo

Debutto alla 44° edizione del Sigep the Dolce World Show 2023 della diciassettenne pastrychef Gloria Di Carlo, giovane promessa di Raffadali che assieme al papà Antonino, professionista affermato in questo settore, ha promosso e valorizzato alcuni dei prodotti a marchio D.O.P. e I.G.P. della terra di Sicilia e di Romagna:

Il pistacchio di Raffadali D.O.P., il cioccolato di Modica IGP, i canditi d’arancia realizzati con le arance di Ribera D.O.P della pasticceria dei fratelli Sabella di Ribera. Con questi ed altri prodotti è stata presentata una versione personalizzata del cous cous dolce durante gli show cooking che si sono svolti nel choco arena della Sigep 2023, importante fiera internazionale.

Il cous cous dolce che ha riscosso un enorme successo, con la ripresa anche delle immagini delle telecamere RAI.

La giovane allieva dell’ Istituto “Nicolò Gallo” di Agrigento si è contraddistinta per competenza , professionalità, ed esperienza interagendo con diversi maestri pasticceri e Chef.

Durante Sigep, grazie alla collaborazione tra il Consorzio della piadina Romagnola IGP, il Consorzio del pistacchio di Raffadali D.O.P ed il Consorzio del cioccolato di Modica IGP, sono state preparate una piadina con Squacquerone D.O.P , la mortadella di Bologna I.G.P ed il pesto di pistacchio D.O.P ed una versione dolce con crema spalmabile cioccolato di modica I.G.P. e granella di Pistacchio di Raffadali D.O.P. Inevitabile il ringraziamento agli organizzatori di questi eventi, al Direttore del Consorzio del cioccolato di Modica IGP Nino Scivoletto, a Totò Gazziano, Carmelo Bruno e Rino Frenda per il Consorzio del pistacchio di Raffadali D.O.P.