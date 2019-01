Dolce & Gabbana, ufficiale la sfilata nella Valle dei Templi

Un’opportunità unica di crescita turistica per la città; a luglio l’attesa sfilata dei due stilisti

Dolce & Gabbana, stilisti di fama internazionale, hanno scelto gli scenari della Valle dei Templi per una manifestazione di moda. L’appuntamento è previsto per il mese di luglio di quest’anno e ieri è arrivata l’ufficialità. È stato Lillo Firetto in persona a firmare il provvedimento per il gratuito patrocinio e per l’utilizzo del logo di Agrigento.

Si parla di questa opportunità già dal 2017, quando Dolce & Gabbana hanno organizzato una sfilata a Palermo. Si iniziò a parlare della possibilità di permettere agli stilisti di organizzare una manifestazione ad Agrigento nella Valle dei Templi, una location unica ed esclusiva.

Ovviamente organizzare questa manifestazione comporta un importante ritorno in termini pubblicitari. Un’occasione unica per la promozione del territorio, un palcoscenico invidiato da tutti.

Per il momento non ci sono altre notizie, si mantiene il massimo riserbo su tutta la vicenda.