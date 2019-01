Agrigento, nuovo autobus TUA a servizio della città

Novità nel trasporto urbano di Agrigento. È stato infatti acquistato un nuovo autobus dall’azienda “TUA” che gestisce i servizi urbani con autobus nella città dei Templi. Il mezzo fa parte della moderna gamma di autobus Mercedes, costruiti in Germania. Il nuovo veicolo è un “Mercedes Citaro” di color “panna” la cui misura in lunghezza è di 12 metri. L’autobus è dotato di un motore Diesel di tipo “Euro 6”, pianale ribassato con pedana per diversamente abili e 30 posti a sedere tappezzati in tessuto più uno spazio riservato a gente con carrozzine, passeggini o persone diversamente abili. È stato da pochi giorni messo in circolazione ed esercita –almeno al momento- il servizio della “Linea 2 Barrato” che collega il centro città con i quartieri di Villaggio Mosè, Cannatello, San Leone e Villaggio Peruzzo oltre a collegare il centro città al Tempio di Giunone. Dunque una positiva novità per tutta l’utenza ed anche per la città, nella speranza che gli utenti abbiano un buon senso civico e che la flotta di autobus urbani della “TUA” possa essere sempre incrementata da mezzi di moderna generazione come questo, affinché la città possa avere un servizio migliore.

Alessandro Provenzano