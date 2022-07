Docenti pendolari e corsi Tfa, Di Caro ai rettori: “Contro Covid e caro carburante meglio attivare la didattica a distanza”

“A breve, nelle sedi didattiche delle università siciliane inizieranno i corsi di specializzazione per le attività di sostegno, facendomi portavoce dei tanti docenti agrigentini pendolari che mi hanno manifestato i disagi, chiedo ai rettori degli atenei di attivare la modalità di didattica telematica. Lo stato di isolamento infrastrutturale in cui versa la provincia agrigentina, rende difficili i collegamenti con tutte le città universitarie, inoltre il caro carburanti diventa un problema reale per le tasche di un docente precario. Considerando anche che, essendo lo stato di emergenza Covid chiuso solo dal punto di vista burocratico, perchè è visibile a tutti il crescente numero di contagi, svolgere le lezioni dei corsi Tfa a distanza ridurrebbe non solo i rischi delle eventuali infezioni da Coronavirus ma eviterebbe ai pendolari lunghissimi ed esosi viaggi della speranza”. Così il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Giovanni Di Caro sulla richiesta ai rettori degli atenei siciliani sull’attivazione della didattica a distanza per le lezioni dei corsi di specializzazione Tfa.