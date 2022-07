Agricoltura, La Rocca Ruvolo e Gallo: ‘’Nessun aumento tariffe irrigue”

“Non è previsto nessun aumento delle tariffe irrigue, quelle circolate in questi giorni sono informazioni non vere e strumentali”. Lo scrivono in una nota congiunta i deputati regionali di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo che continuano: “ Ulteriori rassicurazioni sono arrivate ieri dall’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla, nel corso di un incontro con amministratori e dirigenti del Consorzio di bonifica Agrigento 3. Quest’anno, dunque, si pagheranno le stesse tariffe in vigore l’anno scorso. Ringraziamo l’assessore Scilla per aver sgomberato il campo da equivoci e strumentalizzazioni politiche che avevano creato allarme e preoccupazione tra gli agricoltori”.