Ogni prima domenica del mese, quando l’ingresso nei siti archeologici è gratis, alla Valle dei Templi di Agrigento vengono elevate decine e decine di contravvenzioni per divieto di sosta. Così è stato anche l’ultima domenica in ordine di tempo. Gli agenti della polizia municipale hanno sanzionato più di 30 macchine lasciate lungo le strade attorno alla Valle, precisamente sotto il tempio di Ercole e in contrada Sant’Anna. Ma non lungo il viale Alberato dove qualcuno ha fatto misteriosamente sparire il segnale stradale che imponeva il divieto di sosta.