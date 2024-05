Sette persone sono rimaste ferite in due incidenti stradali che si sono verificati, nella giornata di domenica, lungo il viale alberato e in via Cavaleri Magazzeni. Tutte sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sotto la collina della Valle dei Templi, al viale alberato, a causa delle auto posteggiate in divieto di sosta, si sono scontrate una Fiat Seicento, con alla guida un agrigentino, e una Lancia Y con una coppia di turisti che erano stati in visita al Parco Archeologico.

La Lancia Y, che pare stesse uscendo da una piazzola sterrata, è finita, dopo l’impatto con la Seicento, contro una Volkswagen T-Roc posteggiata. Due i feriti. In via Cavaleri Magazzeni, in un altro incidente, due donne, due bambini e un uomo sono rimasti feriti. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale si sono occupati dei rilievi, per ricostruire la dinamica dei due incidenti stradali.