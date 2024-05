Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, al termine del processo con rito abbreviato, ha inflitto la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti del licatese Giusepe Zirafi, 64 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La pena è leggermente inferiore rispetto ai cinque anni chiesti dal procuratore aggiunto Salvatore Vella. La vicenda risale al 12 maggio del 2022, quando i poliziotti della squadra Mobile di Agrigento nel corso di una perquisizione effettuata nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto 12 chili di marijuana, 256 grammi di hashish e 48 grammi di cocaina nascosti in sacchi neri dell’immondizia.