Diverse famiglie senz’acqua da giorni: accade al Viale della Vittoria

Diverse famiglie senz’acqua da giorni. Questa è la segnalazione di alcuni cittadini residenti al viale della Vittoria di Agrigento. “Dopo diverse telefonate alla società consortile Aica- dicono cittadini- e in assenza di risposte, chiediamo aiuto a chi di competenza”. La stagione estiva è il periodo in cui naturalmente le difficoltà aumentano e, nonostante questo sia risaputo, le difficoltà si ripresentano. “Resta sempre inconcepibile che in una città “moderna” che si definisce turistica- dicono gli agrigentini- candidata come capitale della cultura, si parli ancora oggi di “mancanza di acqua”.