Diodato sceglie l’agrigentino per le vacanze: giro turistico e nei luoghi della movida con Piero Barone

Diodato in vacanza nell’agrigentino. Dopo aver visitato la Scala dei Turchi, la Valle dei Templi e San Leone, si è concesso momenti di relax insieme all’ agrigentino, Piero Barone, de “Il Volo”. I due sono stati “immortalati” davanti il ristorante “Mabel”, in via Atenea. Nonostante la sua timidezza, la voglia di non apparire, la riservatezza, quando si tratta di “far rumore” non è secondo a nessuno. Diodato – nome completo: Antonio Diodato – con il brano Fai rumore si è infatti aggiudicato la vittoria al Festival di Sanremo 2020.