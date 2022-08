Si svolgerà martedì 23 agosto, alle ore 19:00, in via Vallicaldi, ad Agrigento, la conferenza sulla città intitolata “Da Empedocle al paesaggio, dal paesaggio a Empedocle”. Personalità differenti raccontano il loro punto di vista sulla città di Agrigento. In forma critica, in modo analitico, con passionalità. Il passato, e soprattutto il futuro, di un luogo probabilmente da reinterpretare.

Questi gli interverventi: Teatro Al Verso, Empedocle e il suo doppio. Leggono: Lucrezia Galasso, Alex Horatiu Hruban, Chiara Ghioni.

Monica Brancato, A me ricordi il mare.

Giovanni Scifo, Il paesaggio nella pittura.

Roberto Bruccoleri, Viaggio nel brutalismo agrigentino.

Livio Cavaleri, Abitare luoghi insistenti: Agrigento e altre narrazioni.

Dario La Mendola, Empedocle il comico e il paesaggio “muscio” di Agrigento

A fine serata si esibirà il gruppo musicale “Sussurri”.