C’è un momento dell’anno in cui la magia diventa possibile, in cui la scena si illumina e il teatro si trasforma in un grande abbraccio collettivo. Quest’anno, a regalare questo incanto, è “Christmas Carol – Il Musical”, il capolavoro immortale di Charles Dickens che approda al Teatro Pirandello grazie alla Fondazione Teatro Pirandello e alla direzione artistica di Roberta Torre.

Uno spettacolo totale, emozionante, sorprendente: oltre 20 artisti in scena, 150 costumi, grandi effetti visivi e musiche originali che avvolgono il pubblico in un’atmosfera natalizia da brividi.

La versione firmata da Melina Pellicano – regista e autrice dell’adattamento – resta fedelissima al romanzo, conservando tutto il fascino, l’ironia e la poesia che hanno reso celebre nel mondo la storia di Ebenezer Scrooge.

Appuntamenti al Teatro Pirandello

Mercoledì 10 dicembre, ore 21.00

Giovedì 11 dicembre, ore 17.30

Al centro della scena, nel ruolo dell’avaro che scopre la redenzione nella notte più magica dell’anno, c’è Fabrizio Rizzolo, pronto a dare corpo e voce a uno dei personaggi più iconici della letteratura mondiale. Accanto a lui, un cast numeroso e affiatato che anima fantasmi, visioni, bambini, memorie e speranze.

A plasmare l’imponente impianto visivo sono le creazioni di Alessandro Marrazzo, che firma luci, effetti speciali e scenografie (con Francesco Fassone).

I 150 costumi portano invece la firma di Marco Biesta, mentre le musiche originali sono di Stefano Lori e Marco Caselle.

«Il romanzo di Dickens ha già una natura teatrale potentissima» – spiega Melina Pellicano – «per questo il nostro lavoro è stato quello di rispettarne lo spirito, amplificandolo con la forza del musical, senza tradirlo».

Un classico senza tempo, un viaggio nelle emozioni, un appuntamento perfetto per adulti e bambini: “Christmas Carol – Il Musical” promette di essere uno dei momenti più luminosi della stagione “Sogni & Storie – La vita in scena” del Teatro Pirandello.

E questa volta, a cambiare, non sarà soltanto Scrooge… ma anche gli occhi di chi lo guarderà da platea.

