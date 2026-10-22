«Il sequestro dei distributori automatici H24 in via Atenea dimostra quanto sia cruciale il regolamento comunale sul decoro del centro storico. Esprimo il mio plauso alla Polizia Locale e all’Amministrazione comunale di Agrigento per l’azione intrapresa. Se applicato con continuità, questo strumento rappresenta una leva fondamentale per rilanciare il commercio locale e migliorare anche la vivibilità della città, contrastando la desertificazione commerciale e la concorrenza sleale di chi opera fuori dalle regole». Lo afferma Francesco Picarella, presidente della delegazione comunale di Agrigento di Confcommercio.

«Pianificare il futuro del centro storico non può limitarsi al solo decoro urbano: serve una visione ampia, capace di includere tutte le dinamiche della comunità agrigentina. Sostenere il commercio di prossimità significa elevare la qualità dell’offerta e valorizzare le imprese che investono risorse proprie sul territorio. L’obiettivo comune deve essere restituire al cuore di Agrigento la sua naturale funzione commerciale, culturale e sociale». Per Picarella, i benefici si estendono anche alla sicurezza.

«Un centro vissuto, curato e animato da attività di qualità produce effetti diretti anche su questo piano. Maggiori servizi e una frequentazione sana degli spazi pubblici generano un naturale controllo sociale e riducono le occasioni di degrado. Il rispetto delle regole e la qualità dell’offerta commerciale fanno crescere la percezione di sicurezza e la vivibilità di un luogo prezioso, che tutti abbiamo il dovere di tutelare». «Il futuro di via Atenea e dell’intero centro storico passa da una visione chiara, fondata su sviluppo, legalità e qualità. Vetrine illuminate e saracinesche alzate sono l’idea di città che Confcommercio Agrigento difende da sempre. Il commercio di prossimità è l’infrastruttura sociale che sorregge la coesione e l’attrattività del territorio: una città che lo trascura finisce inevitabilmente per impoverire sé stessa».

In conclusione, il presidente della delegazione sottolinea: «Riteniamo fondamentale che l’applicazione del regolamento comunale sul decoro diventi prassi quotidiana, a garanzia di uno sviluppo ordinato e della legalità nel nostro centro storico. Governare attivamente la rinascita del centro storico significa offrire alle imprese certezze amministrative e un contesto urbano profondamente riqualificato».

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