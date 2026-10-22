Un controllo a tappeto che ha portato alla luce una serie di pesanti irregolarità in uno stabilimento balneare della costa agrigentina. Questo il bilancio dell’operazione scattata nel tratto costiero compreso tra la località balneare di Eraclea Minoa e Ribera, dove una task force interforze ha passato al setaccio la struttura commerciale riscontrando violazioni che vanno dalle modalità di pagamento dei dipendenti fino alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ad aprire il fronte degli accertamenti sono stati i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Porto Empedocle. A conclusione di una verifica mirata, le Fiamme Gialle hanno sanzionato il titolare del lido dopo aver riscontrato anomalie sulle modalità di erogazione delle retribuzioni ai dipendenti, accendendo i riflettori sulla gestione dei flussi finanziari legati ai lavoratori.

Contemporaneamente, l’ispezione ha riguardato la tutela della salute e l’incolumità pubblica. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento hanno contestato diverse inadempienze sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro. Nello specifico, hanno evidenziato la mancata osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche previste dalle rigide normative vigenti, un fattore cruciale per le attività ad alta affluenza di pubblico.

All’operazione ad ampio raggio hanno preso parte anche i poliziotti della sezione Amministrativa della divisione Pas della Questura di Agrigento, il personale del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e gli ispettori dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp). La task force ha elevato ulteriori sanzioni amministrative a causa di severe carenze sul fronte della trasparenza e delle autorizzazioni.

La struttura commerciale è infatti risultata del tutto sprovvista della prescritta esposizione al pubblico della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Mancavano inoltre l’indicazione degli orari ufficiali di apertura e chiusura, la tabella alcolemica e il listino prezzi informativo destinato alla clientela. I controlli mirati nell’Agrigentino proseguiranno nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle regole e la tutela dei consumatori e dei lavoratori.

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