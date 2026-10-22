Agrigento, Diego Granata nominato coordinatore del circolo Pd “Vittoria Giunti”

La nomina è arrivata per acclamazione nel corso dell’assemblea degli iscritti, che ha affrontato la situazione politica cittadina e le questioni organizzative in vista del prossimo congresso.

AGRIGENTO – Diego Granata è il nuovo coordinatore del circolo agrigentino del Partito Democratico “Vittoria Giunti”. La nomina è stata decisa per acclamazione nel corso dell’assemblea del circolo, alla quale hanno partecipato numerosi iscritti, insieme agli assessori e ai consiglieri comunali.

Nel corso della riunione è stata svolta un’approfondita analisi della situazione politica cittadina e delle prospettive dell’amministrazione attiva.

L’assemblea ha affrontato anche le questioni organizzative legate alla celebrazione del prossimo congresso cittadino, in vista dell’elezione dei nuovi organismi del circolo.

In questo contesto, è stato individuato in Diego Granata il coordinatore chiamato a gestire questa fase politica, accompagnando il circolo verso il rinnovo dei propri organismi dirigenti.

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