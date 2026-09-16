Rinnovati i vertici del Consorzio pubblico-privato. Confermato alla vicepresidenza Giovanni Cirillo, sindaco di Montallegro. La nuova governance punta su marketing territoriale, destagionalizzazione e maggiore coinvolgimento degli operatori.

AGRIGENTO – Nuovi vertici per il Distretto Turistico Valle dei Templi. L’Assemblea dei soci, riunita oggi per l’approvazione del bilancio e il rinnovo degli organismi direttivi, ha eletto Michele Sodano, sindaco di Agrigento, alla presidenza per la componente pubblica.

Confermato alla vicepresidenza Giovanni Cirillo, sindaco di Montallegro, mentre la componente privata ha scelto Fabio Gulotta come amministratore delegato.

Gulotta, imprenditore e operatore impegnato da anni nei settori dell’enogastronomia e della valorizzazione territoriale, ha maturato esperienza nella promozione delle produzioni locali e nella realizzazione di progetti capaci di mettere in relazione cibo, identità e turismo. È inoltre tra i protagonisti del progetto Diodoros, nato nell’ambito del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, e negli anni ha promosso iniziative finalizzate alla creazione di reti tra imprese, produttori e operatori turistici.

Con il rinnovo degli organismi direttivi si apre adesso una nuova fase per il Distretto, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo di collegamento tra istituzioni e sistema imprenditoriale e di valorizzare l’intera area attraverso una strategia turistica condivisa.

Tra le priorità indicate figurano marketing territoriale, promozione turistica, qualità dell’esperienza, sostenibilità e destagionalizzazione, con particolare attenzione alla capacità del settore di produrre ricadute economiche sul territorio.

Le linee strategiche della nuova governance saranno illustrate nelle prossime settimane attraverso un momento di confronto aperto agli operatori turistici, alle imprese, alle associazioni e alle realtà produttive.

L’obiettivo dichiarato è ampliare progressivamente la partecipazione alla vita della DMO Valle dei Templi, coinvolgendo nuove competenze e progettualità e costruendo una strategia di promozione sempre più rappresentativa delle diverse realtà del territorio.

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