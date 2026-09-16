Il Consiglio comunale di Agrigento torna a riunirsi giovedì 17 settembre alle 18. Dopo la prima parte dell’ordine del giorno, l’aula ripartirà dal punto 4. Tra i temi anche la costituzione delle sei Commissioni, Maddalusa, via Imera e la variazione di bilancio per i lavori a Porta di Ponte.

AGRIGENTO – Debiti fuori bilancio, costituzione delle Commissioni consiliari, variante urbanistica, emergenza idrica a Maddalusa, riqualificazione di via Imera e 1,4 milioni di euro per Porta di Ponte. È un ordine del giorno particolarmente corposo quello che attende il Consiglio comunale di Agrigento, convocato per giovedì 17 settembre alle 18.

I lavori riprenderanno dal punto 4, dopo la seduta dell’11 settembre. La prima parte sarà occupata da una lunga serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Dieci i provvedimenti inseriti tra i punti 4 e 13, ai quali si aggiunge il punto 23, successivamente integrato nell’ordine del giorno e relativo alla Coop. Sociale San Pietro.

Superato il blocco dei debiti fuori bilancio, l’aula sarà chiamata ad affrontare uno dei passaggi politici e organizzativi più importanti dall’insediamento del nuovo Consiglio: la costituzione delle sei Commissioni consiliari permanenti.

Dal punto 14 al 19 saranno infatti costituite le Commissioni che si occuperanno rispettivamente di personale e sviluppo economico; lavori pubblici, urbanistica, viabilità e ambiente; servizi sociali e sanità; finanze, bilancio e patrimonio; pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e spettacolo; affari istituzionali e partecipate.

All’ordine del giorno anche una variante parziale al Prg conseguente alla rettifica del Piano Paesaggistico per diversi ambiti ricadenti nella provincia di Agrigento.

Spazio poi all’emergenza idrica di Maddalusa. Il consigliere Fabio Catania ha presentato una mozione urgente per chiedere il ripristino del servizio straordinario e oneroso delle autobotti nella frazione e l’estensione del minimo vitale a tutti i residenti stabili, facendo riferimento anche al disegno di riforma idrica regionale del maggio scorso.

Un’altra mozione riguarda via Imera e chiede interventi di riqualificazione, manutenzione, messa in sicurezza e decoro urbano. Il documento, presentato dal consigliere Fattori, recepisce le richieste avanzate da residenti e commercianti e sottoscritte da oltre 120 cittadini.

L’ordine del giorno è stato inoltre integrato con due variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio. La prima riguarda un contributo regionale per la conservazione dei beni librari e l’acquisto di pubblicazioni destinate alle biblioteche aperte al pubblico.

Più consistente la seconda: 1,4 milioni di euro assegnati dalla Regione Siciliana al Comune di Agrigento per i lavori di riqualificazione dell’area di Porta di Ponte e delle aree di pertinenza. La variazione, approvata dalla Giunta il 13 agosto, dovrà adesso essere ratificata dall’aula.

Una seduta, dunque, nella quale agli adempimenti contabili si affiancheranno alcuni dossier direttamente legati alla vita della città, dall’acqua alla viabilità, fino agli interventi di riqualificazione urbana.

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