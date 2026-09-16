Un incendio ha devastato un furgoncino parcheggiato in via Mario Rapisardi nel quartiere del campo sportivo ad Agrigento. Il fatto si è verificato nel corso delle ore notturne. Il mezzo è di proprietà di un giardiniere quasi cinquantenne. Scattato l’allarme al 112 sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

I pompieri, idranti alla mano, hanno circoscritto e spento le fiamme, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata. Vigili del fuoco e agenti hanno effettuato un sopralluogo mirato alla ricerca di elementi utili a fare luce sulle cause e sulla dinamica dell’evento. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile o altri inneschi. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

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