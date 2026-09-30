Una notte di follia che, solo per pura coincidenza, non si è trasformata in una tragedia di ben altre proporzioni. Un giovane di 25 anni, disoccupato e residente a Canicattì, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Sul suo capo pendono le pesanti ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.

I fatti si sono svolti nella notte tra sabato e domenica nel centro abitato di Canicattì. Una pattuglia della Polizia di Stato era impegnata in un ordinario posto di controllo alla circolazione stradale quando ha intimato l’Alt a una vettura in transito. Il conducente, invece di rallentare e accostare per esibire i documenti, ha improvvisamente premuto il piede sull’acceleratore, fuggendo a folle velocità tra le vie cittadine.

Dopo aver fatto perdere momentaneamente le proprie tracce grazie alle manovre azzardate nel buio, la vettura è stata ritrovata poche ore dopo in una posizione a dir poco pericolosa: era incastrata sui binari della rete ferroviaria, all’altezza del passaggio a livello di via Alcide De Gasperi, visibilmente incidentata e del tutto abbandonata (NELLA FOTO). L’allarme è scattato immediatamente per il potenziale pericolo alla sicurezza dei trasporti ferroviari.

I poliziotti hanno avviato una serrata battuta di ricerca nelle aree circostanti, convinti che il fuggitivo non potesse essere andato troppo lontano. L’intuizione si è rivelata corretta: a poca distanza dai binari, gli agenti hanno individuato e bloccato il venticinquenne. Il giovane, nell’impatto della vettura, è rimasto lievemente ferito. Per lui è scattata la denuncia.

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