Dissesto idrogeologico e condotta di Favara di Burgio: se ne discute in IV commissione all’Ars

Dissesto idrogeologico e messa in sicurezza della condotta di Favara di Burgio. Sono gli argomenti affrontati nel corso di una riunione all’Ars convocata dal presidente della IV commissione territorio e ambiente, Giusi Savarino, con le parti interessate. Tra i punti affrontati: la questione di Eraclea Minoa dove, entro settembre, la dovrebbe essere realizzata la prima carriera per la messa in sicurezza della spiaggia. “Mi sono poi confrontata con la protezione civile- dice Savarino- in merito ai lavori sulla zona Caos, sotto la superstrada statale 115 dove nei prossimi giorni si avvierà l’iter per l’inizio dei lavori. Infine, assieme alla protezione civile, abbiamo dibattuto con il sindaco di Ribera relativamente ai danni provocati dall’alluvione del novembre 2021 alla condotta di Favara di Burgio per cui Siciliacque opererà un bypass. Su queste opere non sono ammessi ulteriori ritardi”.