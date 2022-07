Raffadali illuminata a festa per la Madonna degli infermi

Il corso principale di Raffadali è stato addobbato da luminarie imponenti e suggestive per la festa della Madonna degli infermi. La via principale è valorizzata e impreziosita con le luci coreografiche che accompagneranno tutto il periodo dei festeggiamenti. Il programma ha preso il via ieri sera, 6 luglio, per concludersi il 17 , con eventi religiosi, culturali, canori e teatrali. Quella di Maria Salute degli Infermi è una devozione antica che si fa risalire al 1627 quando i raffadalesi invocarono il soccorso di Maria Salute degli Infermi a causa di una grave pestilenza e in moltissimi guarirono nonché la pestilenza ebbe a terminare. E’ una tradizione oltre che antica anche radicata che vede il perpetrarsi di tanti riti religiosi tra i quali spicca il “viaggiu impiduni” cioè a dire il pellegrinaggio scalzi che i fedeli dalle proprie abitazioni compiono fin dentro la Chiesa Madre per recarsi nelle numerose e affollatissime messe che si succedono sin dal primo mattino durante i giorni della festa.