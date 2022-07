Torna dall’Estero, caso di Vaiolo delle Scimmie

Si trova ricoverato in isolamento nell’ospedale “San Marco” di Catania un uomo a cui è stato riscontrato il ‘Vaiolo delle Scimmie’. Le condizioni cliniche del paziente sono discrete. L’uomo era rientrato da poco dall’Estero, e aveva manifestato sin da subito sintomi che hanno fatto subito pensare ad un sospetto caso di malattia ‘Vaiolo delle Scimmie’. E’ stato immediatamente trattato secondo i protocolli previsti in questi casi. Dopo i primi rilievi è stato, quindi, trasferito e ricoverato nell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’ospedale “San Marco”, e posto in isolamento. La diagnosi, relativa alla presenza di virus è stata confermata solo ieri, giorno 6 luglio, da esami di laboratorio. Si tratta di un caso di importazione della malattia, e quindi non di contagio avvenuto nel territorio siciliano.