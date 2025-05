Lo scorso 9 maggio 2025 la Banda Intercomunale di Joppolo e Agrigento, unica rappresentanza bandistica della provincia di Agrigento è stata invitata a partecipare all’Open Day organizzato presso l’Auditorium “Goffredo Mameli” di Roma. L’evento, promosso dalla Banda dell’Esercito Italiano sotto la direzione artistica del Maestro Maggiore Filippo Cangiamila, ha visto convergere giovani musicisti da tutta la Penisola.

Durante la giornata, la Banda Intercomunale di Joppolo e Agrigento ha avuto l’opportunità di esibirsi fianco a fianco con professionisti di livello nazionale, accedendo a momenti esclusivi di scambio e apprendimento. Le bande partecipanti hanno affrontato un repertorio di grande spessore, costruito per stimolare l’interazione tra i musicisti e valorizzare le diverse scuole musicali rappresentate.

Dalla banda siciliana sono stati studiati Brani come la Suite Francaise di Darìus Milhaud, un brano di notevole difficoltà inserito spesso in esami di laurea nelle Università americane ed europee e la Gran Marcia Sinfonica Bella Madonna del Maestro e compositore Ernesto Abbate.

Nel pomeriggio si sono svolte lezioni frontali con le Prime parti della Banda. Sabato 10 maggio la Banda ha partecipato al Giubileo delle Bande 2025.

la Banda Intercomunale di Joppolo e Agrigento ha eseguito un Concerto sul Sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano (Basilica giubilare presieduta dal Cardinale Baldo Reina).

A seguire dopo l’ingresso per la Porta Santa e la Santa Messa concelebrata dal Nostro Parroco, Don Dino Sorintano, ha eseguito l’inno del Giubileo “Pellegrini di speranza” e l’Ave Maria di Schubert. Domenica 11 mattina la banda agrigentina ha partecipalo alla sfilata insieme a più di 150 bande provenienti da tutta Italia e dal Mondo che da Castel Sant’Angelo per via della Conciliazione arrivando in prima fila in Piazza San Pietro per assistere al Regina Coeli di Papa Leone XIV.

