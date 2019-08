La Procura della Repubblica di Sciacca ha disposto l’autopsia sul cadavere del pensionato di 73 anni, Calogero Sanzone, deceduto tra i tavoli di un bar, in piazza “Friscia”, nel centro di Sciacca.

L’uomo, poco prima, pare avesse litigato con un minore per via di un cane, che non era tenuto al guinzaglio. Tra i due, forse, sarebbe scoppiata una zuffa.

Dopo l’alterco Sanzone si sarebbe accasciato, e da li a poco, è deceduto. Ad indagare i poliziotti del Commissariato saccense.