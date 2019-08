Cresce l’attesa per la nuova stagione della Seap Dalli Cardillo Aragona

Sta per cominciare la nuova stagione della Seap Dalli Cardillo Aragona che parteciperà al campionato di se- rie B1. Vacanze finite per le nuove e vecchie giocatrici. La società ha dira- mato l’elenco di atlete convocate per dare il via alla preparazione con i pri- mi test atletici. I primi ad arrivare ad Aragona, con largo anticipo, sono state le riconfermate Martina Baruf- fi e Carolina Falcucci. Tra oggi e do- mani sono attese in città tutte le altre atlete in viaggio soprattutto dal Nord Italia e il nuovo allenatore Lu- ca Secchi. Rispetto al passato, que- st’anno, sono tantissime le atlete ori- ginarie delle regioni del Nord che hanno deciso di macinare chilome- tri e di spostarsi nell’estremo Sud della Sicilia per sposare l’ambizioso progetto pallavolistico del club del presidente Nino Di Giacomo. I gior- ni precedenti la preparazione atleti- ca, che inizierà la prossima settima- na, serviranno per la sistemazione logistica e la prova degli indumenti sportivi per la scelta delle taglie. Ve- nerdì prossimo, 30 agosto, la diri- genza, lo staff tecnico e le giocatrici dell’Aragona, su invito della società biancoazzurra del presidente Salva- tore Moncada, saranno presenti, presso il piazzale Giglia di San Leo- ne, alla presentazione ufficiale della Fortitudo Agrigento, formazione di pallacanestro maschile che anche quest’anno parteciperà al campio- nato di A2.

Infine, lunedì 2 settembre, è prevista la tradizionale cena di benvenuto delle nuove atlete e del nuovo staff tecnico che apre ufficialmente la stagione dell’Aragona. Il nuovo organico, attualmente, è composto dalle riconfermate Marti- na Baruffi (palleggiatrice), Carolina Falcucci (schiacciatrice), Ambra Composto (centrale) e dalle novità: l’alzatrice Gloria Trabucchi, la schiacciatrice Serena Moneta, la centrale Angela Facendola, la schiacciatrice Marialaura Patti, la centrale Elisa Manzano, la schiaccia- trice Melissa Donà, i liberi Federica Vittorio e Francesca Parisi. Il nuovo allenatore è Luca Secchi che sarà col- laborato dal nuovo assistente coach scoutman Damiano Romano. Il mercato della Seap Dalli Cardillo Aragona è ancora aperto e nei pros- simi giorni saranno annunciati altri ingaggi di atlete di spessore per raf- forzare l’organico in vista dell’impe- gnativo campionato di B1.