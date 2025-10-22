Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro il portone di ingresso e la vetrata dell’abitazione di proprietà di un operaio quarantenne a Realmonte. Il gesto, che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione, è avvenuto ieri notte. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver sentito la raffica di colpi in rapida successione, a chiamare 112. I carabinieri della Stazione cittadina e del nucleo Operativo della Compagnia di Agrigento, hanno avviato l’attività d’indagine.

Gli investigatori dovranno fare luce su questo nuovo atto delinquenziale. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Nei minuti successivi è stato ascoltato il proprietario dell’abitazione presa di mira, ma nulla è trapelato sul contenuto delle sue eventuali dichiarazioni. C’è il massimo riserbo da parte di inquirenti e investigatori. Sul posto ha lavorato la Scientifica dell’Arma.

