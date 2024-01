Sayonara Taka. O forse sarebbe il caso di dire addio. Adesso è ufficiale, Morimoto non indosserà la maglia biancazzurra. La notizia era nell’ aria da tempo, adesso il direttore generale dell’ Akragas, Graziano Strano ne ha dato l’ ufficialità. “Abbiamo fatto di tutto, fornito avvocati, pagato biglietti aerei, consentito al giocatore di tornare in Giappone per risolvere i problemi burocratici che lo tenevano bloccato, ma a causa di alcuni documenti che non possono essere forniti, la questione Morimoto è chiusa” – ha spiegato Strano. “Anche se è una farsa e ho provato con tutte le mie forze a portarlo ad Agrigento, mi assumo tutte le responsabilità, – ha aggiunto il direttore generale – il giocatore è un professionista, ma ci ha spiegato che è impossibile produrre un certificato indispensabile per lo stato italiano”.