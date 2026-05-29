Un sessantunenne canicattinese disoccupato si sarebbe tolto la vita, utilizzando una pistola, all’interno della sua auto Fiat Stilo. E’ accaduto in via Capri nel quartiere Oltreponte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e il personale della Scientifica dell’Arma del Comando provinciale di Agrigento, che si sono occupati delle prime indagini e dei rilievi, coordinati dal sostituto procuratore di turno.

Il medico legale si è occupato della primissima ispezione cadaverica. L’uomo è stato trovato all’interno dell’abitacolo della vettura. L’arma è stata recuperata accanto al cadavere e posta sotto sequestro. Non è escluso che la Procura decida, qualora vi sia ancora qualche dubbio, per l’autopsia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp