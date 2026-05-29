Arrivano dalla Regione contributi per complessivi quattro milioni di euro, per il 2026, ai Comuni siciliani nei cui territori sono presenti siti e geoparchi Unesco. L’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Elisa Maria Lucia Ingala, ha firmato il decreto che approva il riparto della somma in attuazione della legge di stabilità di quest’anno.

Le somme sono destinate alla valorizzazione culturale del patrimonio artistico e museale degli enti che ne beneficeranno. In totale sono 70 le amministrazioni locali che riceveranno un contributo. Tra questi c’è Agrigento Agrigento a cui sono stati assegnati 128.914,62 euro.

Gli altri comuni sono uno nel Nisseno, 23 nel Catanese, 9 nell’Ennese, 4 nel Messinese, 23 nel Palermitano, 3 nel Ragusano e 6 nel Siracusano. Le somme sono state ripartire per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in base alla popolazione di ciascun Comune, fino a un massimo di 250 mila euro.

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