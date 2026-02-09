L’Asd Discobolo aggiunge un nuovo, prestigioso traguardo alla propria lunga storia sportiva: la Federazione Italiana Scherma ha conferito al sodalizio lo “Scudo d’Onore d’Argento” Onore d’Argento, riconoscimento riservato alle realtà che si distinguono per l’impegno costante nella promozione e nella diffusione della disciplina. La manifestazione si è svolta presso l’Auditorium del Museo dell’Automobile durante la “Festa della Scherma”, nell’ambito della quale sono state consegnate le Onorificenze della Fis. Hanno ritirato il premio la vice presidente Ivana Dimino e la dirigente tecnica Marinella Riggio.

Da 39 anni l’Asd Discobolo opera con passione, continuità e dedizione, contribuendo alla crescita della scherma in un territorio dove questa disciplina, meno diffusa rispetto ad altre, richiede un lavoro quotidiano di formazione, divulgazione e costruzione di una vera tradizione sportiva. Stella di Bronzo del Coni, già assegnata alla società: un’onorificenza che testimonia il valore del percorso compiuto e la qualità del lavoro svolto nel tempo, riconosciuto dalle massime istituzioni sportive nazionali.

L’Asd Discobolo accoglie con orgoglio questo ulteriore attestato, che premia l’impegno di dirigenti, tecnici, atleti e famiglie, e rinnova la propria missione: continuare a far crescere la scherma e i suoi valori, offrendo ai giovani un ambiente educativo, formativo e sportivo di alto livello.

