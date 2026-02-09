Tre lavoratori su sette presenti sono risultati completamente “in nero” oltre ad alcune violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori del lavoro del contingente Inl Sicilia in servizio nel territorio agrigentino durante il fine settimana appena trascorso hanno eseguito un controllo in un panificio di Favara riscontrando numerose criticità.

Nei confronti dell’attività commerciale è scattata la sospensione imprenditoriale per lavoro nero e sanzioni per un importo di 2.500 euro. Prescrizioni, inoltre, sono state adottate per omessa sorveglianza e omessa formazione/informazioni sui rischi. Sono state elevate ammende per un totale di oltre 5.000 euro, cui si aggiunge la maxi-sanzione per lavoro nero per un importo di 17.500 euro.

