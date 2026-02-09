Due furti ai danni di attività commerciali a Racalmuto nel giro di pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Dopo la farmacia, ignoti ladri hanno “visitato” un panificio nella notte tra sabato e domenica. Hanno forzato una finestra e una volta dentro hanno afferrato e portato via il registratore di cassa contenente la somma in denaro di circa 1.000 euro. Poi sono fuggiti.

A fare la scoperta dell’incursione notturna, ieri mattina, è stato il proprietario cinquantenne, racalmutese. Quindi ha dato l’allarme al 112. Ad indagare sono i carabinieri della Stazione cittadina, dopo avere raccolto la denuncia a carico di ignoti. Non ci sono certezze investigative ma sembra probabile che ad agire nelle due attività commerciali possa essere la stessa “mano”.

